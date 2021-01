Frosinone, Nesta fissa l'obiettivo: "Nel 2021 vogliamo la Serie A"

In estate Alessandro Nesta ha sfiorato il ritorno in Serie A, perdendo la finale dei playoff contro lo Spezia. A ridosso del nuovo campionato poi c'è stata l'amichevole con la Lazio che ha lasciato al mister del Frosinone la voglia di tornare fra i grandi. Nella conferenza stampa di ieri, l'ex laziale ha fissato gli obiettivi per questo 2021, cercando di puntare al massimo campionato italiano: "E’ stato un anno particolare, senza dubbio. Abbiamo disputato buoni playoff a livello generale anche se purtroppo non sono culminati con la promozione in Serie A. Però, ripercorrendolo, calcisticamente è stato un buon anno. L’obiettivo ora è fare sempre meglio e dare continuità ai risultati e quindi crescere rispetto all’anno passato. Poi chiaramente il risultato finale non possiamo certo determinarlo ora, le variabili nel calcio sono tante. Quel risultato finale può essere condizionato da tanti aspetti, l’importante è creare il giusto spirito di squadra che anche nelle difficoltà può portare punti". Il Frosinone sogna in grande e il prossimo anno vuole il ritorno all'Olimpico, vecchia conoscenza del suo allenatore.