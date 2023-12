Frosinone, prima la Juve poi la Lazio: Di Francesco fa il punto sull'infermeria

TUTTOmercatoWEB.com

È la vigilia di Frosinone-Juventus, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, e in conferenza stampa per analizzare la sfida è intervenuto Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei canarini si è soffermato, tra i vari temi, sull'infermeria facendo il punto della situazione anche in vista della partita con la Lazio, in programma il 29 dicembre all'Olimpico. Queste le sue parole: "Ibrahimovic ha l'influenza e non sta bene. Oyono, Mazzitelli e Reinier anche non ci saranno oltre Okoli squalificato. Davanti abbiamo abbondanza, Cuni ha recuperato".

