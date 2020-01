Gallone (Toto O'Mulatt): "Scudetto Lazio? Mi farebbe piacere, vince sempre la Juve!"

I grandi appassionati di Gomorra conosceranno sicuramente Luca Gallone, ovvero Toto O'Mulatt nella famosa serie. Ovviamente di fede napoletana, ma amante del calcio in generale. Ai microfoni di "Non è La Radio" ha espresso il suo parere sul campionato: "Ho visto meglio la Lazio in questo periodo, ma non credo che possa lottare per lo Scudetto. Mi farebbe piacere perché ravviverebbe il campionato visto che è sempre stata una corsa a uno. La Juventus lo vinceva già al pronti e via. Adesso sembra che sia una corsa a tre fra Juventus, Inter e Lazio. Credo però che per come sono attrezzate le rose se la giocheranno Juventus e Inter. La Lazio ha un grande 11 e gioca benissimo, ma non ha gli stessi ricambi delle prime due".

