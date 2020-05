Gascoigne, l'indiscrezione dall'Inghilterra: "Viola il lockdown per andare in un pub clandestino"

Ennesima bravata di Paul Gascoigne, anche in tempo di Coronavirus. Secondo quando riportato dal Daily Star, l'ex calciatore avrebbe violato il lockdown per recarsi nel giardino di un suo amico, trasformato in un pub clandestino. L'episodio risalirebbe a un mese fa e gli è costato la relazione con Wendy Leech. La fidanzata di Gazza, infatti, si sarebbe arrabbiata a tal punto da abbondare la casa in cui i due convivevano a Bridlington per andare ad abitare per fatti suoi nel Lincolnshire. Secondo l'agente dell'ex Lazio, il filmato in questione risalirebbe ad almeno dieci settimane fa, dunque prima dell'entrata in vigore del lockdown imposto dal governo britannico per combattere la pandemia. Per i media inglesi, però, la spiegazione non reggerebbe: nella clip si vede Gascoigne indossare dei pantaloncini e gli alberi sullo sfondo hanno le foglie. Dettagli che non sono passati inosservati e che rendono difficile la collocazione temporale a metà febbraio.

Tare: "Il Governo non può bloccare il campionato. La mia Lazio stile Barcellona"

Serie A, i dubbi del premier Conte: Spadafora verso le dimissioni?

TORNA ALLA HOMEPAGE