Genoa, Criscito: “Immobile e Insigne? Questa Nazionale è piena di scugnizzi”

Mimmo Criscito, difensore del Genoa e, fino a qualche anno fa, della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul percorso intrapreso dalla squadra di Mancini. L'ex Zenit ha detto dove può arrivare questa Italia trascinata da due calciatori napoletani come lui, Immobile e Insigne. Di seguito alcune sue dichiarazioni: “Il gruppo è fondamentale, magari l’Italia non ha grandissime individualità, ma ha un gruppo. Può arrivare a Wembley? Io dico di sì. I ragazzi giocano davvero divertendosi e questo è molto importante per arrivare alla fine"

DA INSIGNE A IMMOBILE, TANTI NAPOLETANI IN QUESTA ITALIA - “È piena di scugnizzi questa Nazionale, soprattutto con Lorenzo Insigne sono in contatto, è un ragazzo che se lo merita. Ha attraverso momenti difficili ma ha avuto la capacità di affrontarli da vero leader, da capitano”.