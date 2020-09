Genoa, Faggiano: "Badelj ci dà carica. Ha voluto un contratto più corto..."

Intervenuto in conferenza stampa prima dell'avvio del campionato, il ds del Genoa Daniele Faggiano ha parlato dell'arrivo di Milan Badelj dalla Lazio: "Già ero carico. Ascoltarlo, quando è arrivato, ti dà una carica in più. Vi posso assicurare che avevamo fatto un contratto a titolo definitivo di un anno in più ma il ragazzo ha detto che andava bene un anno in meno. Mi ha fatto piacere conoscere l'uomo".