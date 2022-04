Genoa - Lazio 1-4, rivivi la vittoria del Ferraris con gli scatti della gara - GALLERY

La Lazio dopo il Sassuolo batte anche il Genoa che rimedia la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Verona. La squadra di Maurizio Sarri domina al Ferraris e incanta. Soprattutto rischia poco e passa in vantaggio prima con Marusic e poi con una fantastica tripletta di Ciro Immobile che ancora una volta batte se stesso e ogni record. Unico neo l'autorete di Patric che però non pregiudica in nessun modo il riusltato. Di seguito i migliori scatti della partita.