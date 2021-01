Genoa - Lazio, Correa da casa fa il tifo per i compagni - FOTO

Non è potuto partire per la prima trasferta dell'anno il biancoceleste Correa. L'argentino è infatti rimasto a Roma alle prese ancora con un problema al polpaccio che lo ha costretto a un lavoro differenziato per tutta la settimana e che poi ha spinto il tecnico Inzaghi a lasciarlo a casa per il primo match dell'anno contro il Genoa. Ovviamente il Tucu fa il tifo da casa come dimostra la sua storia su Instagram: "Forza Lazio".

Calciomercato Lazio, Tare: "Caicedo? Non abbiamo ricevuto offerte. Non aggiungo altro..."

Genoa - Lazio, Leiva: "Vogliamo cominciare il 2021 con tre punti"

TORNA ALLA HOME