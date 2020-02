Genoa - Lazio, la carica arriva dai social: "Oggi un'altra battaglia!"

Manca poco a Genoa-Lazio, tutto è pronto. Ora serve solo scendere in campo affamati di vittoria, come al solito. Intanto, un po' di carica prova a suonarla il club biancoceleste sui social con il consueto post del Match day, che recita: "In viaggio con le Aquile. Oggi ci aspetta un'altra battaglia", si legge su Instagram. E se bataglia sarà, l'uomo-copertina non poteva non essere Lucas Leiva, guardiano del centrocampo.

