Genoa - Lazio, i convocati di Inzaghi: squadra (quasi) al completo

GENOA - LAZIO - In vista della sfida di oggi contro il Genoa (ore 12:30) allo Stadio Luigi Ferraris, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Oltre all'infortunato Lulic (il capitano ne avrà ancora per un mesetto), assente Luiz Felipe per squalifica e Djavan Anderson per scelta tecnica. Per il resto tutti confermati.

Di seguito l'elenco completo dei 23 giocatori convocati.

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

