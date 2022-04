Genoa – Lazio, Marusic: “Abbiamo iniziato bene. Sono contento per il gol”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio chiude il primo tempo in vantaggio 2 a 0 grazie alle reti di Marusic e Immobile. Per commentare la prima frazione di gioco ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Adam Marusic: “Abbiamo iniziato bene, siamo entrati bene in partita e poi abbiamo fatto questi due gol molto importanti per noi. Io ci ho provato, sono partito da metà campo e l’azione si è conclusa bene. Sono molto contento per questo gol”

