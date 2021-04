Genoa, Pandev: "Il gol che feci in Juventus-Lazio uno dei più belli di sempre"

Ha portato la sua Macedonia ad una storica qualificazione agli Europei e a 37 anni fa ancora la differenza nel Genoa. L'ex biancoceleste Goran Pandev si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Genoa Channel in cui ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli esordi a oggi e ha parlato anche del futuro. Tra i tanti temi toccati c'è anche una piccola classifica dei tre gol più belli per lui e uno lo ha segnato proprio con la maglia della Lazio: "Uno a Genova contro il Verona, a pallonetto, sotto la Gradinata Nord. Un altro con la Lazio, un Juventus-Lazio a Torino, dove ho dribblato Cannavaro, Thuram e Zebina e ho fatto gol a Buffon. E un altro in un Napoli-Juventus".

