Genoa, primo gol rossoblù per Caicedo: la stessa porta di Torino - Lazio

Felipe Caicedo festeggia il primo gol con la maglia del Genoa. In casa del Torino il Panterone, entrato al 61', ha subito lasciato il segno con l'assist per il momentaneo 2-1 di Destro (dopo i gol di Sanabria e Pobega) e la rete del 3-2 (terzo gol granata di Brekalo). Curioso che il gol sia arrivato nella stessa porta del 3-4 al 98' dello scorso anno in Torino - Lazio: evidentemente Felipao quando vede granata si scatena.