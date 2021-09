Gheddafi jr scarcerato, Riccardo Gaucci: "Se vuole lo aspettiamo a braccia aperte"

Saadi Gheddafi, figlio dell'ex leader libico Muammar nonché ex calciatore di Serie A, è stato scarcerato dalla prigione di Tripoli in cui era detenuto dal 2014. Appresa la notizia Riccardo Gaucci, figlio del presidente del Perugia Luciano sotto la cui gestione Gheddafi esordì nel campionato italiano, ha espresso tutta la sua soddisfazione e felicità: "Lo avrebbe fatto mio padre (Luciano, presidente di quella società - ndr), lo faccio io anche a nome di mio fratello Alessandro: se Saadi vuole, qui troverà sempre una porta aperta, lo aspettiamo a braccia aperte. Ho troppo rispetto per l'uomo che ho conosciuto, sarei felice di ospitarlo e fargli conoscere la mia famiglia. Quando ho saputo della scarcerazione di Saadi, ho cacciato un urlo di gioia che non ricordavo da anni. Io e la mia famiglia abbiamo conosciuto bene Saadi, impensabile che potesse aver commesso i crimini di cui era accusato, troppo rispettoso e umile. Fu un'altra grande idea di mio padre, un'operazione di immagine ma anche di alta strategia politica, un progetto di pacificazione tra nazioni. Saadi non era un campione e lo sapeva, mai che si sia lamentato con la mia famiglia o con Serse Cosmi che lo fece giocare per pochi minuti contro la Juventus, regalandogli una grande gioia. Lo ribadisco, se Saadi vuole, qui troverà sempre una porta aperta".