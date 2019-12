Ghedin: "La Juve dovrà stare attenta, questa Lazio sta volando"

Ottimista e fiducioso in vista della Supercoppa, Pietro Ghedin ha parlato della Lazio ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. L'ex difensore biancoceleste, nonostante i pronostici sulla carta dicano il contrario, ha avvisato la Juventus di stare in guardia: "Ho sensazioni positive. La Lazio sta giocando bene, anche se la Juve ha più qualità. La squadra di Inzaghi ha grande convinzione, ha dimostrato continuità riuscendo a mettere insieme otto vittorie consecutive. Se riuscisse a mantenere questa condizione e questo carattere, potrebbe farcela. Sarà una gara bellissima".

L'eventuale tridente juventino potrà creare problemi alla Lazio?

"Sarri lo ha detto: bisogna anche sapere difendere. In attacco non si discute ma poi in fase di contenimento puoi perdere qualcosa. È tutto un problema di equilibri. La Juve in ogni caso oltre a essere una big, gioca sempre da grande squadra. Ma la Lazio sta volando..."

È una Lazio che è maturata?

"Sì, in questa stagione è progredita molto. Tutti giocano bene e i valori tecnici e individuali sono elevati. Ci sono 6-7 giocatori di grande livello. La Juve dovrà stare attenta".

SUPERCOPPA, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

RIYAD, LA LAZIO SI ALLENA SUL CAMPO DELL'AL SHABAB - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE