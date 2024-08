Giordano: "Ecco cosa manca alla Lazio di oggi. Ricordo Sarri che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l'ex centravanti biancoceleste Bruno Giordano ha parlato di alcuni temi legati al mondo Lazio. Queste le sue parole: "Cosa manca a questa squadra per arrivare alla Lazio dei miei tempi? Tante cose, a livello tecnico e a livello di ferocia all'interno della partita. Gente come Wilson, Petrelli, Oddi, Chinaglia erano furiosi nella gara. Anche D'Amico che è un fratello. Tutto questo manca al calcio di oggi. Sarri non mi piaceva? A volte per far giocare uno come Pellegrini ci volevano sei mesi. Questo modo di ricercare troppo, come se dovesse andare sulla luna, non lo capisco. Vale per Sarri come per tutti gli altri. Quelli fondamentali poi sono i calciatori. Io con Zeman? Avrei potuto fare tanti gol. Era un allenatore che amava questo gioco offensivo, ha fatto la fortuna degli attaccanti. Ha scoperto tantissimi esordienti riuscendo a esaltarli".