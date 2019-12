Giordano: “Lazio, che forma fisica! Lulic migliore in campo”

Lazio inarrestabile, i tifosi sognano ad occhi aperti. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: "La Lazio sa esattamente quello che deve fare in campo, la Juventus no. La cosa che mi impressiona particolarmente è la condizione fisica, veramente eccellente. Migliore in campo? Dico Lulic, grande nel primo tempo, ordinario nella ripresa, poi il gol bellissimo. La Lazio gioca semplice: fa bene quello che sa fare, non ci sono spartiti cervellotici. Quando la Juve prende gol vedo la difesa di Sarri, mentre nei gol che mette a segno vedo la Juve di Allegri. Non mi sembra che ci sia stato un impatto così netto da parte del nuovo tecnico. Adesso fossi la Lazio blinderei il terzo o quarto posto, la crescita deve essere graduale, a piccoli passi. Oggi firmerei per un terzo posto, avendo già vinto la Supercoppa".