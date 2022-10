Giorgia Meloni ha giurato da presidente del Consiglio: è la prima donna premier - VIDEO

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Samantha Zucchi/Insidefoto/Image

Nasce il governo di centrodestra. Giorgia Meloni e i 24 ministri hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo il giuramento al Quirinale, la premier (la prima donna nella storia d’Italia) e tutti i ministri si sono messi in posa per la foto di rito con il Capo dello Stato. Successivamente, conclude ANSA, breve scambio di saluti con il presidente della Repubblica nella sala degli specchi.... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPETO > GOVERNO MELONI <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.