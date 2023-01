Giornata della Memoria, anche la Lazio si unisce al ricordo: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, 27 gennaio, si ricorre la Giornata della Memoria in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto proprio nel giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Anche la Lazio si è unita al ricordo con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "La Società Sportiva Lazio, Ente Morale, ricorda con commozione e onora la Memoria dei bambini, delle donne e degli uomini perseguitati della Shoah e vittime dell'odio. Non verranno mai dimenticati e continueremo a sentirli presenti, vivi, in ogni singolo istante, impegnandoci concretamente per dare luce alla Memoria e spegnere l’odio e la discriminazione in tutte le forme ottuse e violente in cui si manifestano ancora, ogni giorno".