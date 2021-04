Giudice Sportivo, Lazio: Acerbi salta il Genoa, un biancoceleste entra in diffida

Si è conclusa nella serata di ieri la 33ª giornata di Serie A TIM con la vittoria della Lazio per 3-0 sul Milan. Queste le decisioni del Giudice Sportivo in merito: confermate le sanzioni per Francesco Acerbi giunto alla quinta sanzione stagionale che salterà quindi la gara di domenica contro il Genoa per squalifica. Quarta ammonizione stagionale invece per Milinkovic-Savic che entrerà quindi in diffida a partire dal match del 2 maggio. La squadra di Ballardini invece dovrà fare a meno di Goran Pandev che salterà la gara contro i biancocelesti per squalifica.

