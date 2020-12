Giudice Sportivo, per Insigne multa e un turno di stop. Stangata per Barak

Niente stangata per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, espulso con l'Inter per aver offeso l'arbitro Massa in occasione del rigore assegnato ai nerazzurri, salterà una sola giornata, e dunque solo il match con la Lazio in programma domenica sera alle 20:45. Per l'attaccante partenopeo, oltre alla squalifica, anche una multa di 10mila di euro. Inoltre, fanno rumore le tre giornate di squalifica inflitte a Barak del Verona, autore di un brutto fallo su Lagumina della Samp. Inoltre, un turno anche altri quattro calciatori dopo la dodicesima giornata di Serie A. Si tratta di Pasquale Schiattarella (Benevento), Wilfried Singo (Torino), Julian Chabot (Spezia) e Manuel Locatelli (Sassuolo). Un turno e 5mila euro di multa infine, anche il direttore sportivo del Benevento, Paquale Foggia, "Per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto ad un avversario un'espressione offensiva ".

Maradona, l'omaggio di Giordano al murales dei Quartieri Spagnoli di Napoli

FORMELLO - Lazio, Inzaghi rinvia le prove. Acerbi e Leiva sperano nella convocazione

TORNA ALLA HOME PAGE