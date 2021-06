Giuffredi: “Soldi per Veretout? Ero indagato figuriamoci”

Sono tantissimi i nomi e le situazioni che questa sera sono state tirate in ballo dalla trasmissione Report andata in onda su Rai3. Tra le persone ascoltate c'è anche Mario Giuffredi e in particolare, l'operazione legata al passaggio del suo assistito Veretout alla Roma: “Io vengo indagato due volte per riciclaggio, una dalla Procura di Nola, archiviato; un’altra dalla procura di Napoli, archiviato. Io ho preso Veretout mentre ero indagato per riciclaggio da Nola, figurati se una persona indagata per riciclaggio può fare un’operazione del genere”.

