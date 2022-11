Gli Altri Laziali, Akpa Akpro in forma. Buona prova per Armini, mentre Andre Anderson...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter) - E' l'Inter a spuntarla nel big match di Serie A contro l'Atalanta. Acerbi parte dalla panchina e subentra al 72' al posto di Bastoni, quando il risultato è sull'1-3 per i milanesi. Non ha responsabilità sulla rete di Palomino del definitivo 2-3.

ESCALANTE (Cremonese) e AKPA AKPRO (Empoli) - In questo weekend di Serie A si è giocata Empoli-Cremonese, in cui si sono affrontati i due Laziali: Akpa Akpro ed Escalante. Il primo, partito titolare, è stato sostituito al 66' dopo un'ottima partita, il secondo è rimasto a guardare per tutta la durata del match.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Vince la Reggina per 1-2 sul campo del Venezia. Emanuele Cicerelli viene inserito da Inzaghi al 71' per cercare di trovare il vantaggio, arrivato pochi minuti dopo per merito di Hernani.

RAUL MORO (Ternana) - Pareggia 0-0 la Ternana contro il Brescia ed è il terzo 0-0 consecutivo con la vittoria che manca ormai da 4 giornate. Raul Moro inizia dalla panchina e subentra al 72', ma senza riuscire a portare le Fere sulla via del gol.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Disputa 31' più recupero Nicolò Armini nella vittoria del Potenza per 3-0 contro il Latina. Il centrale subentra in maniera efficiente, sbrogliando delle situazioni complesse.

NOVELLA (Picerno) - Beffa per il Picerno che si fa riprendere dal Cerignola al 93', dopo esser passato in vantaggio al 26'. Novella è titolare per tutta la partita e non ha particolari responsabilità in occasione del gol del pareggio.

LOMBARDI (Triestina) e FURLANETTO (Renate) - Come Akpa Akpro ed Escalante, anche Lombardi e Furlanetto dovrebbero avversari in questa giornata di Serie C, nella quale si sono affrontate Triestina e Renate. L'ala, però, è di nuovo assente per infortunio, mentre il portiere resta in panchina tutta la sfida, terminata 1-1.

ROSSI (Monterosi) - Altra annata molto complessa per Alessandro Rossi, out anche nella partita tra il Monterosi e il Catanzaro, terminata 0-1. L'attaccante quando c'è si fa vedere, ma in questa stagione è tartassato dagli infortuni.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Vince per 2-3 lo Sporting Gijon contro l'SD Beasain, ma senza l'aiuto di Jony ancora una volta vittima di un infortunio.

DURMISI (Leganes) - Termina 0-0 nei 120', ma alla fine vince il Leganes dagli undici metri nella sfida di Coppa del Re contro l'SD Gernika Club. Riza Durmisi viene fatto rifiatare e parte dalla panchina subentrando al 61'. Non prende parte alla lotteria dei rigori.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Il San Paolo passeggia sul campo del Goiàs, vincendo per 0-4. Non è tra i convocati del match Andre Anderson, ormai fuori dai pensieri di Ceni che vorrebbe rimandarlo a Roma già da gennaio.