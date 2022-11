Gli Altri Laziali, Akpa Akpro ritorna in campo, sfortunato Rossi, mentre Durmisi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Vince l'Inter contro la Sampdoria, questa volta senza Acerbi titolare. Il centrale in prestito dalla Lazio è partito dalla panchina per poi subentrare al 69', quando il risultato era già sul 2-0. E' proprio lui, inoltre, a servire a Correa, altro ex biancoceleste, il pallone per la ripartenza del 3-0.

ESCALANTE (Cremonese) - Guadagna un punto importantissimo la Cremonese contro l'Udinese. Escalante parte dalla panchina per poi subentrare al 66' con lo scopo di fermare le avanzate friulane.

AKPA AKPRO (Empoli) - Bentornato Akpa! Reduce da una lesione muscolare, nella partita persa 0-2 dall'Empoli contro l'Atalanta, il centrocampista ivoriano ha fatto il suo ritorno in campo subentrando al 77'.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Finisce in parità tra Cagliari e Reggina. La squadra di Pippo Inzaghi strappa un punto importante, pareggiando nel primo tempo la rete di Lapadula. Cicerelli subentra al 66' che ha sui piedi l'occasione dell'1-2, ma spara alto sopra la traversa.

RAUL MORO (Ternana) - La Ternana ottiene un punto contro il Bari, nella sfida terminata 0-0. Raul Moro parte titolare, ma viene sostituito al 61', senza riuscire a pungere la difesa avversaria.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Pareggia il Potenza per 2-2 contro la Virtus Francavilla. Sotto la gestione del nuovo tecnico Raffaele, Armini parte dalla panchina per subentrare al 55'.

FURLANETTO (Renate) - Dopo l'esordio della scorsa settimana, questa volta Alessio Furlanetto torna in panchina nella vittoria del suo Renate sul campo della Feralpisalò per 1-4.

NOVELLA (Picerno) - Perde 1-0 il Picerno nella sfida contro il Crotone. Novella parte titolare e resta in campo per tutta la sfida, ma senza riuscire a incidere sul risultato finale.

LOMBARDI (Triestina) - Torna a vincere la Triestina, battendo per 2-1 il Mantova, ma senza Cristiano Lombardi. L'ala in prestito dalla Lazio è di nuovo out dai convocati.

ROSSI (Monterosi) - Sfortunatissimo Alessandro Rossi che, tornato in campo da titolare con il Monterosi contro il Latina, nella partita terminata 0-2, è costretto ad abbandonare il campo al 30'.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Perde lo Sporting Gijon contro il Levante. Nella sfida terminata 1-0 Jony subentra al 79' senza riuscire a incidere e cambiare il risultato.

DURMISI (Leganes) - E' ancora titolare Riza Durmisi nel pareggo tra Leganes e Racing Santander. Il terzino viene sostituito all'81' e al termine della sfida si prende i complimenti del suo allenatore Idiakez per la condizione fisica raggiunta.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Non è sceso in campo il San Paolo in Brasile questo weekend e tornerà in campo questa notte per la sfida contro l'Atletico Mineiro.