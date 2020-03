Gli Altri Laziali - Durmisi, reazione al cambio poi le scuse. Vargic tra i pali oltre un anno dopo

L’ultimo weekend di campionato di questo mese, almeno in Italia. Tra Serie A, B e C non sono molti però i giocatori in prestito della Lazio a incidere, soprattutto a Perugia dove la Salernitana perde un’altra trasferta. Successi pesanti invece quelle di Adamonis con la Sicula Leonzio e Morrone con il Rieti. All’estero ha fatto parlare una reazione rabbiosa di Durmisi (che si è poi scusato) quando Viera lo ha richiamato in panchina. Berisha vicino al gol, di nuovo in campo Vargic nella nuova avventura con il Koper. Questo il racconto completo.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Torna in campo la Fiorentina e con i viola anche Milan Badelj che, nelle ultime uscite, ha conquistato la fiducia di Iachini. Anche alla Dacia Arena il centrocampista croato viene preferito a Pulgar in cabina di regia, ma senza sfruttare appieno la chance. Dopo il rosso contro la Sampdoria l’ex Lazio commette diversi errori in impostazione, come quando a inizio ripresa regala palla a De Paul. Nel finale si riscatta con un passaggio molto invitante non sfruttato da Duncan, poi prima di lasciare il campo spreca a sua volta una ghiotta occasione. In bilico il suo futuro: la stagione è stata fin qui al di sotto delle aspettative, ma negli ultimi mesi di campionato (se ci saranno) può guadagnarsi il riscatto.

Serie B

CASASOLA (Cosenza) - Nel posticipo della 29esima giornata del campionato di Serie B il Chievo supera 2-0 il Cosenza di Pillon grazie all’ex Lazio Djordjevic e Meggiorini. Casasola è in campo 82 minuti da quinto di destra e gioca un’ottima gara in fase di proposizione. Tanta corsa e cross insidiosi, Renzetti non lo prende mai. Nella trasferta veneta è tra i più positivi.

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Torna alla vittoria la Juve Stabia che stravince 3-1 contro lo Spezia, allontanando la zona play-out. In panchina sia Rossi che Di Gennaro: l’attaccante aveva giocato l’infrasettimanale, per il centrocampista l’ultima presenza risale invece a inizio febbraio contro il Perugia.

CICERELLI, DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Non ci sono tifosi, ma la Salernitana continua a complicare la sua corsa perdendo in trasferta. A Perugia, dopo cinque sconfitte di fila, si rialzano i padroni di casa. Le uniche vere occasioni, in un pomeriggio negativo, le creano su palla da fermo Dziczek e il subentrato Cicerelli con due punizioni pericolose. Il centrocampista polacco, sostituito a inizio ripresa, sbaglia molti palloni e commette diversi falli che gli costano anche il giallo. Non va meglio il compagno di reparto Maistro, impalpabile nella prima frazione e lasciato negli spogliatoi all’intervallo. Kiyine gioca con la solita generosità (ammonito anche lui), ma non incide in attacco, male anche Gondo che oltre a non impensierire la difesa avversaria prende un cartellino per proteste che darà un bel grattacapo a Ventura, solo con Cerci per la gara contro il Pisa. In panchina Karo, nonostante la prestazione e il gol contro il Venezia.

PALOMBI (Cremonese) - Gran colpo esterno della Cremonese che interrompe la striscia del Frosinone con reti di Parigini e Castagnetti da centrocampo. Palombi entra nel quarto d’ora finale proprio al posto di Parigini per addormentare la partita tenendo il pallone lontano dalla propria area.

Serie C

ADAMONIS (Sicula Leonzio) - Continua l’ottimo 2020 della Sicula Leonzio che contro il Rende conquista il settimo risultato utile di fila provando a riaccendere addirittura la possibilità di una salvezza diretta. Adamonis, per la quinta volta dall’arrivo a Lentini, mantiene la sua porta inviolata. Stavolta, a dire il vero, il portiere lituano non deve compiere neanche troppi grossi interventi.

MORRONE (Rieti) - Quasi un mese e mezzo dopo torna al successo il Rieti che rilancia le speranze play-out nel derby laziale contro la Viterbese. Segna De Paoli, poi l’ex Primavera biancoceleste Tounkara fallisce il calcio di rigore del possibile pareggio. Buona la prova di Morrone che, al ritorno da titolare, si distingue soprattutto in fase di interdizione.

Bundesliga (Germania)

BERISHA (Fortuna Dusseldorf) - A cinque minuti dalla fine il Dusseldorf trova il pari in trasferta contro il Mainz, mantenendo almeno a quattro punti la distanza dal primo posto utile per salvarsi. Berisha, fatto riposare in coppa, torna titolare in Bundesliga e gioca 78 minuti collezionando anche un’importante opportunità per la prima rete in Germania poco prima di abbandonare il campo. Il kosovaro sfrutta uno scivolone del difensore per entrare in area e cercare la soluzione personale, Zentner respinge in bagher. In mezzo poteva essere servito Thommy. "Solo un punto, oggi avremmo dovuto conquistarne di più. Grazie per il supporto ai nostri tifosi: insieme tutto è possibile e abbiamo bisogno di ognuno di voi. Ogni partita è una finale", il suo post su Instagram.

Ligue 1 (Francia)

DURMISI (Nizza) - Il Derby de la Côte d'Azur va al Monaco grazie alla doppietta di Dolberg che, al 60’ e al 93’, completa la rimonta rossonera all’Allianz Riviera. Viera conferma la difesa a tre con Durmisi quinto a sinistra. L’esterno danese gioca 56 minuti, poi l’ex Manchester City lo richiama in panchina e Riza la prende male scagliando per terra la giacchetta. Poi le scuse attraverso i social: “Per fare chiarezza oggi ho commesso un grande errore e ne prenderò le conseguenze. Il calcio però è fatto di emozioni e tutti sanno che mai mancherei di rispetto al club o ai miei compagni di squadra. Ero frustato per la mia partita, soltanto questo. Chiedo scusa all’allenatore, i giocatori e tutti coloro che ruotano intorno al club. Ora guardiamo avanti”.

2. SNL (Slovenia)

VARGIC (Koper) - Riparte il campionato sloveno per il Koper primo in classifica che stecca però la gara interna contro il Brezice pareggiando 1-1. Tra i pali c’è Ivan Vargic, al debutto ufficiale dopo l’arrivo in Slovenia nella finestra invernale. L’ultima presenza risaliva alla gara del 27 gennaio 2019 a Cipro tra Anothosis e AEK Larnaca.

