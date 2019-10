Gli Altri Laziali - Kiyine, altro rigore. Rossi la cambia, sorpresa Maistro

Il weekend prima della sosta per le Nazionali porta in dote un altro gol su rigore per Kiyine, sempre più freddo dal dischetto. Con la Salernitana, in quanto a prestazione complessiva, è però Maistro a conquistarsi la palma di migliore in campo. Ottima con la maglia della Juve Stabia anche quella di Alessandro Rossi, protagonista di uno splendido assist. All’estero ancora infortunato Wallace, titolare Abukar nella sconfitta per 3-1 dell’Under 21 del Karpaty contro l’Alexandria. A seguire il racconto nel dettaglio dell’ultimo turno.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Rotta la maledizione, la Fiorentina non vuole più fermarsi. I viola di Montella, con un gol di Milenkovic, battono anche l’Udinese e salgono a quota 11 punti in classifica. Badelj, dopo l’ottima prestazione di Milano, è titolare per 65 minuti dettando i tempi di gioco senza grandi invenzioni, ma risultando anche prezioso in un paio di situazione difensive. Poi l’ingresso di Benassi per una questione fisica: “Già dal primo tempo aveva un risentimento, allora ho scelto di toglierlo", ha spiegato Montella a fine gara.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - La prima gioia in campionato della Juve Stabia. Nello scontro diretto sul campo del Trapani la formazione campana vince 2-1 nel finale festeggiando tre punti importanti. Una rimonta, quella siciliana, merito anche di Alessandro Rossi. L’ex Primavera entra al 77esimo e guida la riscossa dei suoi entrando in entrambi i gol. Dopo due minuti, in caduta, uno splendido assist con l’esterno per Canotto poi all’88esimo la spizzata che avvia l’azione del sorpasso firmato da Forte. Senza contare l’importante lavoro negli istanti conclusivi della gara per far salire la squadra. In panchina Davide Di Gennaro.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Beffa per la Salernitana, prima in classifica fino al 95esimo e al pari del Frosinone in dieci. Contro la squadra di Nesta era stato il terzo rigore su tre trasformato da Kiyine a portare avanti i granata. Anche se il marocchino, per il resto, è protagonista di ben pochi spunti prendendo anche un giallo evitabile. Titolare, come sempre, Karo che procura con mestiere il penalty e concede poco in difesa. Ha anche una grandissima occasione per segnare, ma non è un attaccante e si vede. Chiude in grandissima sofferenza fisica: “È rimasto in campo nonostante avesse il ginocchio bloccato”, ha chiarito Ventura a fine gara. Con Dziczek e Gondo in panchina e Lombardi ancora out, chi continua a sorprendere è intanto Maistro. L’ex Rieti, dopo essere stato chiamato anche in Under 21, specie nel primo tempo è il migliore in campo mettendo in mostra personalità e grandi giocate. “È stato uno dei migliori acquisti degli ultimi 10 anni a Salerno” ha commentato il suo mentore Ezio Capuano. Arrivato in punta di piedi, il classe ’98 è già alla quarta di fila da titolare.

PALOMBI (Cremonese) - Solo panchina per Simone Palombi nella sconfitta interna della Cremonese per 2-0 contro il Cittadella. L’attaccante di Tivoli resta a guardare per tutta la partita, nonostante alla vigilia sembrava potesse partire addirittura tra i titolari in coppia con Ceravolo.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - Il Catanzaro torna subito a vincere battendo 3-1 in rimonta la Virtus Francavilla e conquistando un importante successo a una settimana dall’atteso derby contro la Reggina. Tra le riserve Marius Adamonis, secondo portiere della formazione giallorossa.

Erste Liga (Austria)

BARI (Dornbirn) - Altro ingresso nel finale per Madiu Bari che, nel pareggio per 1-1 del Dornbirn in trasferta contro il Lafnitz, subentra all’83esimo. Per il portoghese è la terza presenza nella seconda serie austriaca.

