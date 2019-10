EURORIVALI - Che mattanza, perdono tutte! Celtic scavalcato, ahi Rennes

Un weekend nero per le avversarie di Europa League della Lazio. Perdono tutte: Celtic, Rennes, Cluj. E, se per i romeni si può parlare di un incidente di percorso, lo stesso non si può dire delle altre. La sconfitta contro il Livingston costringe il Celtic ad accodarsi ai Rangers: 1 punto in due partite è troppo poco, i rivali cittadini scavalcano la squadra di Lennon che ora deve inseguire a due lunghezze di distanza (Rangers 21, Celtic 19). Male, malissimo anche il Rennes. E dire che la stagione dei francesi era iniziata benissimo. Le tre vittorie su tre in campionato (una contro il PSG) avevano lanciato i ragazzi di Stéphan in prima posizione, ma ormai è dal 25 agosto che ai rossoneri mancano i 3 punti. La sconfitta interna contro il Reims (0-1), infatti, fa scivolare il Rennes in decima posizione: è crisi nera. Meno debilitante ma ugualmente grave lo stop del Cluj. Gli uomini di Petrescu cadono 3-1 in trasferta nello scontro diretto contro il Viitorul Constanta, che aggancia così i rivali dei biancocelesti al primo posto in classifica con 24 punti. Al rientro dalla pausa per le nazionali, inoltre, il Cluj affronterà l'Universitatea Craiova (terza a quota 23) per un altro scontro al vertice.

I RISULTATI

Livingston - Celtic 2-0 (47' Robinson, 73' Dykes)

Rennes - Reims 0-1 (49' Dia)

Viitorul Constanta - Cluj 3-1 (27' Peteleu aut. (V), 37' Matei (V), 57' Rivaldinho (V), 76' Culio rig. (C))

