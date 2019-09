Globe Soccer Award, sondaggio per il miglior allenatore di Serie A: c'è Inzaghi

Il Globe Soccer Award, attraverso il proprio canale Twitter, lancia un sondaggio: "Chi è il migliore allenatore in Serie A?". Sono sei i candidati: Paulo Fonseca, Maurizio Sarri, Simone Inzaghi, Antonio Conte, Marco Giampaolo, Carlo Ancelotti. Tutti gli utenti possono votare scegliendo uno tra questi sei tecnici. Il prestigioso riconoscimento internazionale non ha potuto far a meno di constatare lo straordinario operato di Inzaghi negli ultimi anni e di inserirlo tra i più importanti allenatori del nostro campionato.

