Gomez, è rottura con l'Atalanta. I tifosi della Lazio sognano: "Se serve andiamo a prenderlo a piedi"

"Per due anni sono stato vicino alla Lazio, ma alla fine con la mia famiglia abbiamo sempre scelto di rimanere a Bergamo". Parlava così Gomez qualche tempo fa in riferimento a un suo approdo alla Lazio. Quella scelta di rimanere a Bergamo, ora, potrebbe non dipendere più solo da lui. La rottura tra il 'Papu' e l'Atalanta sembra definitiva e in molti lo sognano già nella finestra di mercato di gennaio. Tra questi i tifosi biancocelesti che sui social si sono scatenati in commenti abbastanza eloquenti. Dal "magari ce casca" a "se dovesse servire lo andrei a prendere io a piedi", il desiderio di vederlo con l'aquila sul petto è forte. Oltre a chi quasi lo prega "Gomez vieni da noi! Ti aspettiamo da due anni", c'è chi ha già pensato anche agli spostamenti: "Ora c'avemo pure l'aereo, Lotito ci mette un attimo a portarti qui". Un'operazione di mercato che appare complicata, ma che lascia sognare i tifosi.