Governo Meloni, Abodi (Sport): "La priorità è rivolta alle società in difficoltà"

Ieri è stato affidato l'incarico per il Ministero dello Sport a Andrea Abodi ed oggi è nato il Governo Meloni. Ai margini del giuramento al Quirinale della prima donna premier, il nuovo Ministro dello Sport ha dichiarato: "La priorità è rivolta secondo me in questa fase alle società dilettantistiche. Alle società che ora sono in difficoltà. Superata questa crisi, è chiaro che poi lo sport riprende il suo corso naturale. Bisogna pensare innanzitutto ai più deboli". Le Olimpiadi? "Siamo a buon punto nella misura in cui c'è da recuperare questi due mesi di attesa. Ma credo che la struttura stia lavorando quindi gli obiettivi saranno rispettati. Saranno Olimpiadi meravigliose".