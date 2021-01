Governo, Recovery plan passa in Cdm: Italia Viva si astiene, crisi vicina

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery plan, ma la crisi di Governo è a un passo. Il placet al piano presentato dal premier Conte è arrivato, ma le ministre di Italia Viva si sono astenute. Ora il programma verrà presentato alle camere, anche se l'attenzione di tutti è rivolta alla tenuta dell'esecutivo. Nella giornata di oggi Renzi deciderà se ritirare le ministre con la conseguente apertura della crisi: è stata convocata una conferenza stampa per il pomeriggio e tutti gli indizi portano a pensare all'uscita di Italia Viva dal Governo. In serata ci sarà un nuovo Consiglio dei ministri sul nuovo dl anti-Covid, mentre per giovedì ne è previsto un altro sul nuovo scostamento di bilancio per i ristori di gennaio.