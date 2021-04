Gran Bretagna | Morto il principe Filippo, l'annuncio della Regina Elisabetta

Gran Bretagna, è morto il principe Filippo. Lo ha annunciato la Regina Elisabetta attraverso i social. Buckingham Palace ha confermato all'unisono la notizia apparsa sull'account Twitter della Royal Family. Filippo di Edimburgo aveva 99 anni. Marito della sovrana, si erano sposati nel 1947. Da inizio marzo non versava in ottime condizioni. Ricoverato in ospedale era stato dimesso il 16 dello stesso mese per fare ritorno alla sua residenza, il Castello di Windsor.