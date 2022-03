Gravina - Vezzali, alta tensione: dalla capienza al 100% ai ristori

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Se Atene piange, Sparta non ride. I rapporti tra Figc e Lega Serie A sono ai minimi termini e il fatto che i consiglieri federali in quota Lega Lotito e Marotta non abbiano partecipato alla votazione per il vicepresidente (che poi ha eletto Ghirelli) è la dimostrazione pratica. Lo scontro però non è limitato ai club, ma arriva fino alla sottosegretaria allo Sport Vezzali. Tra l'ex campionessa di scherma e Gravina è gelo, sia sulla capienza al 100% per Italia - Macedonia del Nord, sia per i ristori. Già qualche settimana fa Vezzali aveva invitato Figc e Serie A a trovare un compromesso sulla vicenda dello statuto, ma Gravina alla fine ha optato per il commissario ad acta.

CAPIENZA - Per quanto riguarda la partita della Nazionale di Mancini è arrivato il nulla osta sanitario per la capienza completa da parte del ministro Speranza, ma la parola definitiva spetta alla sottosegretaria allo Sport (come ricordato ieri in un'intervista). Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei mancherebbe l'ultima richiesta della Federazione, ma sulla concessione non ci sono dubbi.

RISTORI - Altro terreno di scontro è sui ristori, con Gravina che fa riferimento a contaminazioni esterne nell'ufficio di Vezzali e si dice in attesa di un tavolo tecnico del quale non ha saputo più nulla. La risposta dell'olimpionica è netta e decisa, fissando la convocazione del tavolo tecnico per la prossima settimana, dopo quello istituzionale, per adottare misure mirate verso un sistema malato e non aiuti a pioggia. Al prossimo round.