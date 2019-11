Graziani: "Lazio sfortunata in Europa. A gennaio prenderei un difensore"

La Lazio grazie alla vittoria con il Cluj ha riacceso qualche speranza di qualificazione in Europa League. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato Ciccio Graziani, che ha tirato in ballo la sfortuna nelle precedenti partite europee: "Il rammarico per la Lazio è quello di non essere più padrona del proprio destino. Gli uomini di Inzaghi, infatti, dovranno vincere contro il Rennes e sperare che il Celtic vinca contro i romeni del Cluj in trasferta. La Lazio magari va fuori per demerito ma giocando molto bene, è stato abbastanza sfortunata nel suo cammino". Una battuta sul mercato di gennaio: "Per la Lazio prenderei qualcosa dietro".

