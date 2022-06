Gremio, Leiva incontra i suoi vecchi compagni e i tifosi sperano nel ritorno - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di Lucas Leiva alla Lazio è stata intensa ma è ormai finita, con il centrocampista brasiliano che si sta guardando intorno per capire quale sarà la sua prossima meta. Una di queste è il Gremio, club da cui Leiva proviene considerando anche il percorso fatto nelle giovanili e che nei giorni scorsi ha fatto un'offerta al giocatore. Intanto, come testimoniano le pagine social dell'ex Lazio, c'è stato un incontro tra gli ex juniores del Gremio in cui Leiva ha rivisto tanti ex compagni: proprio il post pubblicato in merito è stato preso d'assalto da tanti tifosi brasiliani che chiedono a Lucas di tornare. Decisione attesa nei prossimi giorni, per ora solo un momento amarcord.