Grifo ammette: "La Lazio ha provato a portarmi in Italia"

Vincenzo Grifo, italo-tedesco, una vita in Germania fra Hoffenheim, Borussia Moenchengladbach e Friburgo. Veste però la maglia della Nazionale Italiana, le sue origini sono azzurre. E chissà che un giorno, il suo futuro non possa essere proprio nel Bel Paese. Oggi ha 27 anni, ma in passato ammette di essere stato vicino alla Serie A: "Qualche volta c'è stata occasione. Ho sempre detto che non si sa mai, se uno è italiano, gioca in Nazionale, è normale che se arrivasse una proposta...", le sue parole a tuttomercatoweb.com. Poi svela: "L'occasione c'era già, avevo 18 anni, si era mossa la Lazio. Ma sto bene in Germania, se poi sono maturo per giocare in Serie A si vedrà".

