Guerra (Oms): "In campo a maggio? Difficile che si superino le verifiche"

Sul tema della ripresa dei campioanti si è espresso anche Ranieri Guerra, direttore vicario Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che ai microfoni di Otto e Mezzo su La7 ha detto: "Ritorno in campo a maggio? Ci sono delle indicazioni che stiamo fornendo. Se i giocatori vengono sottoposti a test e valutazioni continue sulla suscettibilità alla malattia e vengono tenuti i distanziamenti necessari, che è difficile, è un'ipotesi. Ma è un'ipotesi che passa attraverso una serie di verifiche e mi sembra abbastanza difficile che vengano superate queste istanze. Il Comitato tecnico scientifico sta facendo una valutazione del rischio, non possiamo perdere il capitale umano per ragioni puramente economiche. Si sta cercando di valutare il rischio e quali siano gli strumenti per eliminarlo e le procedure per mettere in sicurezza il capitale umano, e non mi riferisco solo ai giocatori ma anche a tutti quelli che ruotano attorno al calcio. Credo che per quanto riguarda la grandi partite, con il grande pubblico, non sia il caso di pensarci neppure perché non abbiamo ancora raggiunto il punto nella curva epidemica per liberare le manifestazioni di massa. Per il ritorno agli allenamenti c'è un punto fondamentale che è la messa in sicurezza, che è possibile e ci stiamo lavorando, cerchiamo di dare delle indicazioni".