Guinea, il Covid decima la squadra: annullata amichevole con il Gambia

Il Covid-19 continua a martellare il mondo del calcio. L'amichevole tra Gambia e Guinea che doveva essere disputata in Portogallo, infatti, è stata annullata proprio per i troppi casi positivi registrati nella nazionale della Guinea stessa. A farne richiesta è stata la Federcalcio guineana, dato che la selezione non dispone attualmente di 11 giocatori da poter schierare sul prato verde.

