Hellas Verona, il nuovo allenatore degli scaligeri è Gabiele Cioffi

Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. Attraverso una nota ufficiale, il club gialloblù ha reso nota la notizia, specificando che il contratto firmato dall’ormai ex tecnico dell’Udinese è fino al 30 giugno 2024. Dopo la carriera da calciatore in Serie C, B e A, Cioffi ha iniziato la sua carriera da allenatore in Lega Pro prima nel Carpi, poi nel Gavorrano. Dopo la breve parentesi in Australia all’Eastern United, torna in Italia per guidare la formazione Berretti del Sudtirol, per poi volare di nuovo all’estero nello staff dell’Al-Jazira. Prima di tornare nel Belpaese si è preso gli applausi in Inghilterra, prima come vice nel Birmingham City, poi nel Crawley Town nella quarta divisione inglese. Nel 2020 prende il posto di vice allenatore di Gotti a Udine, per poi subentrargli nel dicembre del 2021 terminando la stagione al dodicesimo posto nella classifica di Serie A.