Hernanes: “Vi svelo le mie favorite per i Mondiali in Qatar”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente alla Continassa, centro sportivo della Juventus dove in questi giorni si sta allenando il Brasile in vista dei Mondiali, Hernanes, ex fantasista della Lazio, è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha parlato della manifestazione in Qatar che inizierà tra pochi giorni: "Sono stato invitato in Qatar per fare il commento televisivo dei Mondiali e vedere qui il Brasile allenarsi è molto bello, vedere tutta la qualità che hanno e metterla in mostra in questi campi stupendi fa venire un po' di nostalgia. Brasile grande favorite? Con Argentina e Germania penso siano le più forti. Il giocatore più importante? Casemiro sta giocando da sei in un modo incredibile, è il volante e il regista, forse è anche più importante di Neymar, che naturalmente quando è al 100% è fenomenale. Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, di cui sono un fan: lo ammiro molto come persone e come professionista. C'è anche Vinicius Junior, ha avuto una crescita incredibile".