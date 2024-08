Ibañez, ci risiamo: altro rigore sbagliato, Milinkovic segna e festeggia

TUTTOmercatoWEB.com

È andata in scena la semifinale della Supercoppa d'Arabia tra Al-Hilal e Al-Ahli. Da una parte Milinkovic-Savic, dall'altra Ibañez: è una sorta di derby della Capitale. Ad avere la meglio, di nuovo, è stato il centrocampista serbo. Arrivati alla serie di rigori finali, infatti, l'ex centrale giallorosso ha sbagliato il terzo penalty della sua squadra, come successo anche nella finale d'Europa League contro il Siviglia di un anno fa. L'ex biancoceleste invece ha calciato e segnato subito dopo, regalando la vittoria e il passaggio del turno ai suoi compagni. La storia non cambia.