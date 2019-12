Ibrahimovic: "Torno in Italia, ho bisogno di stimoli. Ecco che squadra sarà..."

Il campionato si sta avviando verso il giro di boa, tema caldo di questo inverno sarà il calciomercato. A tenere banco, in questo momento, c'è la situazione che riguarda Ibrahimovic. . Svincolato dai Los Angeles Galaxy, lo svedese è ancora in cerca della sistemazione migliore per continuare a brillare. In una lunga intervista concessa a QG, il fuoriclasse ha dato ben più di un indizio: "Tornerò in Serie A, ho bisogno di pensare anche agli interessi della mia famiglia. Quando valuto una proposta non penso solo alla squadra in questione, ma ad una serie di altri fattori. Ci vediamo in Serie A. Sarà una società che ha bisogno di tornare in alto, di ricominciare a vincere, pronta a sfidare tutti. Sono felice, perchè dopo tanti anni sul campo ho bisogno di stimoli importanti che mi facciano continuare a dare il massimo".