Idoneità allo Sport, nuovi protocolli in arrivo per i problemi cardiaci

Quello di Christian Eriksen è stato l'ultimo, in ordine cronologico, di molteplici casi di problemi cardiaci avuti da agonisti. Il calciatore danese ha potuto riprendere l'attività grazie a un defibrillatore cardiaco sottocutaneo (ICD), ma ha dovuto rescindere il contratto con l'Inter perché non idoneo per i canoni dettati dall’Istituto di Medicina dello Sport del CONI. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ciò non accadrà più. Il COCIS, Comitato Organizzativo Cardiologico per l’Idoneità allo Sport, ha deciso di rinnovare i protocolli che entreranno in vigore nei prossimi mesi.

I NUOVI PARAMETRI - Le nuove norme avranno un approccio più graduale, nonostante la soglia d'attenzione rimarrà alta: verranno considerate la gravità della malattia, il tipo di sport praticato dall'atleta e una possibile recidività.