Ielpo: “Nel prossimo campionato la Lazio lotterà ancora per la Champions”

Lazio concentrata sulla prossima stagione, i biancocelesti puntano a migliorare il già positivo percorso compiuto quest'anno. Ai microfoni di TMW ha detto la sua Mario Ielpo: "Champions League? Arrivare a questo traguardo non sarà facile considerato che sono parecchie le formazioni in lotta. Oltre a Juve e Inter saranno in lizza anche Lazio, Roma, Napoli, Atalanta".