Igor, parla l’agente: “Non so se rimarrà alla Fiorentina. Posso dire che…”

© foto di www.imagephotoagency.it

Igor è diventato uno dei pilastri inamovibili della sorprendente Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano. Ennesima prova convincente per il difensore brasiliano in marcatura su Osimhen al Maradona. Il classe 1998, con contratto in scadenza nel 2024, è stato accostato nelle scorse settimane anche a Juventus e Lazio. L'agente Marco Fialdini, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha spiegato: "Rimarrà a Firenze? Adesso non lo possiamo sapere. Posso dire solo che lui è molto felice a Firenze e che cercherà di imporsi ogni giorno di più come protagonista nella Fiorentina".