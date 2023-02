IL 9° NUOVO CORSO D'INFORMAZIONE SPORTIVA TI ASPETTA! SEGUI LA TUA PASSIONE!

Ci siamo. Il 9° corso d'informazione sportiva de Lalaziosiamonoi.it è pronto a partire. Un percorso formativo per affacciarsi alla professione del comunicatore e del giornalista. Toccheremo diversi aspetti del "nostro" mondo, da quelli più classici fino a quelli più moderni. Accessibile a tutti, con prezzi in linea con i tempi odierni, vuole essere una vera e propria opportunità per capire se questo percorso è adatto a voi. Inoltre sarà il primo approccio con veri professionisti per avere nozioni e competenze da utilizzare in qualsivoglia aspetto della vostra vita.

Tutti coloro che sono interessati, dovranno inviare una mail con i loro dati, curriculum e numero di telefono, all'indirizzo marlene.marketing16@gmail.com o contattarci telefonicamente al 3339339995. Verrete richiamati al più presto.

Dalla prima tornata informativa ad oggi, ben 15 elementi sono entrati a far parte della nostra équipe. In tanti si sono affacciati a questo mondo con noi e sono occupano attualmente posizioni di rilievo nel mondo dell'informazione: giornalisti nei quotidiani, editori, scrittori, telecronisti, conduttori radiofonici. Questo vuol dire che la preparazione che si ha attraverso il nostro corso è di qualità!

Non solo racconti di Lazio o di calcio, ma anche laboratorio di scrittura e formazione.

È un’occasione da non perdere, forse è l’occasione…

RIASSUMENDO I PUNTI CHIAVE DEL 9° CORSO:

-CORSO SMART

-AMBIENTE GIOVANE

-COSTI ABBORDABILI

-PERSEVERANZA

-DETERMINAZIONE

-CALCIO

-LAZIO

-INFORMAZIONE

-GIORNALISMO

-ULTERIORE SCONTO IN CASO D'ISCRIZIONE PRIMA DEL 1 DICEMBRE

Se tutti questi aspetti fanno parte di voi: È tempo di cogliere l’opportunità e di provarci.

Le lezioni partiranno a marzo: i posti sono pochi. Perciò se hai voglia di provare sul campo le tue qualità ed alimentarle con nuove nozioni contattaci presto!!! Le selezioni per IL 9° corso de Lalaziosiamonoi.it avverranno attraverso un colloquio conoscitivo con il Direttore Alessandro Zappulla.

CONTATTI:

