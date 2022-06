Il Bologna si ritrova a Casteldebole: assente Mihajlovic

TUTTOmercatoWEB.com

La nuova stagione è alle porte e tra i club che per primi inizieranno la preparazione estiva c'è il Bologna. Nella giornata di domani, 1 luglio, infatti la squadra si ritroverà a Casteldebole per le prime visite e i test fisici, come annunciato dalla società sul sito ufficiale. Non ci sarà, almeno per ora, Sinisa Mihajlovic ancora alle prese con le cure per sconfiggere la leucemia. L'ex biancoceleste era tornato in panchina per le ultime gare dei felsinei nello scorso campionato.