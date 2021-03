Il Camerun sbaglia la mail e Choupo-Moting non va in nazionale: il caso

Eric Choupo-Moting resta a casa e non parte con la sua nazionale. Ciò che è successo all'attaccante del Bayern Monaco ha dell'incredibile. Il calciatore non è stato incluso nella lista del CT Antonio Conceiçao perché non ha risposto alla convocazione inviata via e-mail dalla Federcalcio del Camerun. Come riporta la Bild però, l'e-mail non sarebbe mai arrivata a destinazione. Il Camerun avrebbe, infatti, inviato il messaggio a se stesso e non a Choupo-Moting.