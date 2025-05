Il Como fa muro alla Roma: nessuna trattativa per Fabregas

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Como non ha nessuna intenzione di trattare la cessione di Cesc Fabregas alla Roma. I giallorossi sono ancora alla ricerca del nuovo allenatore e la scelta della società è ricaduta sul giovane allenatore dei lariani con il club che però ha deciso di mantenere la linea iniziale: nessuna trattativa economica per liberarlo. Lo stesso è stato fatto con il Bayer Leverkusen, che aveva dimostrato il suo interesse per il dopo Xabi Alonso.

Insomma al momento sembra non esserci nessun margine con i giallorossi che dovranno virare verso altri nomi.

