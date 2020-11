Il Leeds rende omaggio al piccolo Elliot: oggi mascotte virtuale contro l'Arsenal - VIDEO

Emozione pura questo pomeriggio a Leeds dove i padroni di casa si sono scontrati con l'Arsenal nel match di Premier terminato 0-0. Lo spettacolo però non è stato solo sul campo ma soprattutto fuori: poco prima dell'inizio della gara infatti la squadra ha fatto un regalo speciale a un piccolo tifoso. Elliot Metcalfe ha infatti 13 anni e purtroppo lotta contro una bruttissima malattia, oggi però è potuto scendere virtualmente in campo con la sua squadra del cuore grazie all'ausilio della tecnologia e di un tablet. Liam Cooper, calciatore del Leeds, ha infatti mostrato al ragazzo prima l'attesa nel tunnel e poi la discesa in campo e alla fine la sua immagine è apparsa anche sui mexi schermi dello stadio. Un momento commovente e un pomeriggio che Elliot ricorderà per tutta la vita.

Leeds captain Liam Cooper hosted a live feed with 13-year-old Leeds United fan Elliot Metcalfe who is ill with cancer as today's virtual mascot pic.twitter.com/7GUeC4tP4D — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 22, 2020

Paola Ferrari attacca Lotito: "Ha detto una frase orrenda sul corpo delle donne"

Serie A, De Paul regala i tre punti all'Udinese: al Genoa viene annullato un gol al 92'

TORNA ALLA HOMEPAGE